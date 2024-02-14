Оленина Марудина Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленина Марудина Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Оленин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Оленин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оленин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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