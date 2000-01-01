Садовникова Светлана (Полесчикова) Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова Светлана (Полесчикова) Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1962

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1962

Отец: Полесчиков Анатолий Андреевич

Мать: не указана

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