Еремеев Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения02.07.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924
Образование
1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
В марте 1942г. закончил школу ФЗО № 8 при заводе имени 3-его Интернационала
Призыв на военную службу
1942
В августе 1942г. Микояновским райвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии на Белорусский фронт и направлен для обучения в полковую школу. По окончании полковой школы в звании сержанта был направле... Показать все
Военная служба
С 1942 по 1945
С 05.07.1943г. и до конца войны в составе 20 Оршанской артиллерийской дивизии РТК принимал активное участие в прорыве и освобождении от немецко-фашистских захватчиков следующих городов и крупных насел... Показать все
Образование
1955
В 1955г. окончил Ташкентское военное училище им. В.И. Ленина и Высшие Академические курсы военной инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского в г. Москве, Андижанский педагогический институт
Работа или профессия
С 1958 по 1976
прослужил на полигоне Байконур на стартовых площадках по испытанию боевых баллистических ракет в звании полковника
Работа или профессия
С 1976 по 1987
После службы работал в НИИ лесной генетики и селекции более 11 лет в должности Заместителя директора и секретарем парткома этого же института.
Место жительства
С 1976
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работа или профессия
С 1987 по 1997
10 лет в Воронежском военном училище радиоэлектроники в должности Инструктора политотдела и Председателя профсоюзного комитета училища.
Работа или профессия
С 1997 по 1999
2 года проработал в компании «Энергия», где испытывались приборы и двигатели для боевых ракет.