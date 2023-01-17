Семенюк Сильвестр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Сильвестр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1904 ст.

Жена: Семенюк Елена Андреевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 16 лет
Работа или профессия
Неизвестно
учитель | Место работы: Вынецкая Церковно-приходская школа | Должность: учитель
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно
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