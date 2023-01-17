Семенюк Сильвестр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1904 ст.
Жена: Семенюк Елена Андреевна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 16 лет
Работа или профессия
Неизвестно
учитель | Место работы: Вынецкая Церковно-приходская школа | Должность: учитель
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно