Никишин Тимофей Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Никишин Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
20.10.1911
Жена: не указана
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно