Никишин Тимофей Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Тимофей Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Никишин Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
20.10.1911

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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