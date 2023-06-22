Иванова (Захаренко) Софья Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Военная служба
04.07.1942
Место рождения: Красноярский край, Нижне-Ингашский р-н, с. Касьяново Наименование военкомата: Кагановичский РВК, Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н Дата поступления на службу: 04.07.1... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1945
Дочь: Талицких Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1949
Дочь: Талицких Александра Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно