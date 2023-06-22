Иванова (Захаренко) Софья Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Захаренко) Софья Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Захаренко Конон Андреевич

Мать: Захаренко (Германчук) Стефания (Степанида) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Военная служба
04.07.1942
Место рождения: Красноярский край, Нижне-Ингашский р-н, с. Касьяново Наименование военкомата: Кагановичский РВК, Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н Дата поступления на службу: 04.07.1... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1945

Дочь: Талицких Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1949

Дочь: Талицких Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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