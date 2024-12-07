Ковалева Елена Владимировна 11.06.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалева Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1990

Отец: Ковалев Владимир Александрович

Мать: Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна

Бракосочетание
21.08.2015

Муж: Пинчуков Евгений Николаевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчуков Евгений Николаевич

Работа или профессия
С 30.07.2021
Департамент имущественных и земельных отношений

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