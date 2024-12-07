Ковалева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1990
Бракосочетание
21.08.2015
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинчуков Евгений Николаевич
Работа или профессия
С 30.07.2021
Департамент имущественных и земельных отношений