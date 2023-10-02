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Шаповалов Степан Никитич

Место рождения

Село Ново-Фирсово Курьинский район Алтайский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Ново-Фирсово Курьинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
13.03.1937

Дочь: Шаповалова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Тимофеевна

Смерть
1942
Призван в декабре 1942г. Краснощековский РВК Звание рядовой, стрелок. Погиб в декабре 1942 года док. 92 от 25.03 1949 г.
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