Шаповалов Степан Никитич
Место рожденияСело Ново-Фирсово Курьинский район Алтайский край
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1937
Дочь: Шаповалова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Тимофеевна
Смерть
1942
Призван в декабре 1942г. Краснощековский РВК Звание рядовой, стрелок. Погиб в декабре 1942 года док. 92 от 25.03 1949 г.