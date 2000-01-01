Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1726 и 1782

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1725 и 1781 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Адамовна

Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Инна Пауль Адамович

Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инна Адам Саломонович

Смерть
Около 1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close