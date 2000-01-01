Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1726 и 1782
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Адамовна
Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Инна Пауль Адамович
Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1820