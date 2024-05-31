Аграфена (Агриппина) Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена (Агриппина) Самойлова

Аграфена (Агриппина) Самойлова

Место рождения

Ново-Никольское, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Никольское, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Фролов

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Катерина (Екатерина) Радионова

Отец ребёнка: Родион Фролов

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Фролов

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.