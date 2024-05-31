Аграфена (Агриппина) Самойлова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Фролов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Катерина (Екатерина) Радионова
Отец ребёнка: Родион Фролов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Фролов
Смерть
Неизвестно