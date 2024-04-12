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Матрена Федорова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Петров

Мать: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
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