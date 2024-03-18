Большанин Аким Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Большанин Демьян
Мать: (Большанина) Гликерья
Сын: Большанин Николай Акимович
Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна
Жена: (Барсагаева) Анна
Дочь: (Большанина) Анастасия Акимовна
Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна
Дочь: (Большанина) Ангелина Акимовна
Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Дочь: (Большанина) Валентина Акимовна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Сын: Большанин Валерий Акимович
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Дочь: (Большанина) Мария Акимовна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Дочь: (Большанина) Елена Акимовна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Дочь: (Большанина) Александра Акимовна
Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна