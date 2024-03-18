Большанин Аким Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшанин Аким Демьянович

Большанин Аким Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большанин Демьян

Мать: (Большанина) Гликерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Николай Акимович

Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Барсагаева) Анна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Большанина) Анастасия Акимовна

Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Большанина) Ангелина Акимовна

Мать ребёнка: (Барсагаева) Анна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Большанин Иван Акимович

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Большанин Павел Акимович

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Большанина) Валентина Акимовна

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Большанин Валерий Акимович

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Большанина) Мария Акимовна

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: (Большанина) Елена Акимовна

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Большанина) Александра Акимовна

Мать ребёнка: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.