Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.

Дочь: Феодосия Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.

Дочь: Елизавета Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1850 ст.

Сын: Иван Симеонович

Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
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