Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.
Дочь: Феодосия Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.
Дочь: Елизавета Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)
Рождение ребёнка
17.09.1850 ст.
Сын: Иван Симеонович
Отец ребёнка: Симеон (Евтихиев)
Место жительства
Неизвестно