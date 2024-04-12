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Сироткина Анна Павлова

Место рождения

Питягино, Георгиевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Питягино, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Сироткин Хрисанф Ефстафьев

Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Наталья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Сироткин Хрисанф Ефстафьев

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Сироткин Хрисанф Ефстафьев

Смерть
Неизвестно
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