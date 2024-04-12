Сироткина Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Наталья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Сироткин Хрисанф Ефстафьев
Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Сироткин Хрисанф Ефстафьев
Смерть
Неизвестно