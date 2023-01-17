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Шевченко Андрей Анисимович

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Место рождения

с. Ингульская Каменка, Новгородковская волость, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

1898

Дата смерти

Около 10.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ингульская Каменка, Новгородковская волость, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Скичко Нина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 10.09.1943
Улемль, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Пропал без вести во время войны, обнаружен поисковиками в 2000 г., захоронен в братской могиле в с. Улемль.
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