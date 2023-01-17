Шевченко Андрей Анисимович
Место рожденияс. Ингульская Каменка, Новгородковская волость, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Дата рождения1898
Дата смертиОколо 10.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ингульская Каменка, Новгородковская волость, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Скичко Нина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 10.09.1943
Улемль, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Пропал без вести во время войны, обнаружен поисковиками в 2000 г., захоронен в братской могиле в с. Улемль.