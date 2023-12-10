Афанасенкова (Самсонова) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенкова (Самсонова) Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Афанасенков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Афанасенков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Афанасенков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Афанасенков Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ерохина Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасенков Ефим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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