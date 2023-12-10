Афанасенкова (Самсонова) Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1910
Сын: Афанасенков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Афанасенков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Афанасенков Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Афанасенков Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ерохина Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Афанасенков Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно