(Щербина) Евдокия Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1873
Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Митрофан Евтихиевич
Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Леонтий Евтихивич
Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Николай Евтихивич
Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно