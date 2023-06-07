(Щербина) Евдокия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Евдокия Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1873

Сын: Щербина Антон Евтихивич

Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Митрофан Евтихиевич

Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Леонтий Евтихивич

Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Николай Евтихивич

Отец ребёнка: Щербина Евтихий Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Евтихий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно
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