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Романов Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Романов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Романов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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