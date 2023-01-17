Романов Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1912
Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно