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Худяков Корней Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

15.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Худяков Матвей Павлов

Мать: Худякова Елизавета Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Татьяна Иванова

Смерть
15.08.1892 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от холеры
Похороны
16.08.1892 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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