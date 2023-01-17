Худяков Корней Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти15.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Татьяна Иванова
Смерть
15.08.1892 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от холеры
Похороны
16.08.1892 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан