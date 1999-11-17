Бородулина Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старицина (Бородулина) Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1966
Дочь: Петренко (Бородулина) Елена Витальевна
Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич
Смерть
17.11.1999
Уральцевское, Далматовский муниципальный район, Курганская область