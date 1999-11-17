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Бородулина Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старицина (Бородулина) Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

Рождение ребёнка
26.11.1966

Дочь: Петренко (Бородулина) Елена Витальевна

Отец ребёнка: Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.11.1999
Уральцевское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

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