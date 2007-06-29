Блинов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1957
Дата смерти29.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Блинова (Тюлькина) Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Страхолис (Блинова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Блинова (Тюлькина) Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2007