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Блинов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1957

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Блинова (Тюлькина) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Страхолис (Блинова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Блинова (Тюлькина) Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Тюлькина) Лидия Михайловна

Смерть
29.06.2007

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