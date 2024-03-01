Сергеева (Воробьёва) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1907
Дата смерти10.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1907
Отец: Воробьёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Василий
Рождение ребёнка
09.03.1931
Сын: Сергеев Леонард
Отец ребёнка: Сергеев Василий
Рождение ребёнка
31.12.1935
Рождение ребёнка
13.08.1941
Рождение ребёнка
18.08.1946
Смерть
10.12.1980