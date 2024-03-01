Сергеева (Воробьёва) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Воробьёва) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1907

Дата смерти

10.12.1980

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1907

Отец: Воробьёв Александр

Мать: Воробьёва (Иевлева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий

Рождение ребёнка
09.03.1931

Сын: Сергеев Леонард

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Рождение ребёнка
31.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Рождение ребёнка
13.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Рождение ребёнка
18.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Смерть
10.12.1980

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