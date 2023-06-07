Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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До 1658
Сын: Андрей Иванов
Чудцево, Истра, Московская область
Крестьяне которых перевел Дмитровского уезду из сельца Минина думной дворянин Григорий Федорович Тарбеев на пустошь Сергейково за дворного человека Андрея Иванова да крестьянина Илью Анофреева и они А... Показать все
Смерть
Неизвестно