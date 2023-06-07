Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чудцево, Истра, Московская область
Крестьяне которых перевел Дмитровского уезду из сельца Минина думной дворянин Григорий Федорович Тарбеев на пустошь Сергейково за дворного человека Андрея Иванова да крестьянина Илью Анофреева и они А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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