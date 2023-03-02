Glazomitsky (Barlasova) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Glazomitsky (Barlasova) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

29.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Barlasov Boris (Berk)

Мать: Barlasov Estra Zelikovna

Рождение ребёнка
06.10.1921

Дочь: Goldshteyn Gilda (Gitya)

Отец ребёнка: Glazomitsky Boris Osipovich

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Glazomitsky Boris Osipovich

Смерть
29.02.1968
Причина смерти: Болезнь
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