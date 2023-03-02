Glazomitsky (Barlasova) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти29.02.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Barlasov Boris (Berk)
Мать: Barlasov Estra Zelikovna
Рождение ребёнка
06.10.1921
Дочь: Goldshteyn Gilda (Gitya)
Отец ребёнка: Glazomitsky Boris Osipovich
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1968
Причина смерти: Болезнь