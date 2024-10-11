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Бушин Петр Лаврентьевич

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.10.1914

Дата смерти

29.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914

Отец: Бушин Лаврентий Дмитриевич

Мать: Бушина (Чуднова ) (Чуднова) Анна Алексеевна

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
?.08.1942
Рождение ребёнка
03.11.1946

Сын: Кузнецов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.06.1957

Жена: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна

Куровское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: (Бушина) Нина Петровна

Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна

Якшуново, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
29.06.1966
Железцово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: убит | По рассказам родственников, Петр изменял жене и однажды был застигнут обманутым мужем. Петр бежал, но соперник догнал его и убил. | Кладбище с. Железцово, Железцово, село, Дзерж... Показать все

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