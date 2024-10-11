Бушин Петр Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1914
Дата смерти29.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914
Призыв на военную службу
?.08.1942
Рождение ребёнка
03.11.1946
Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна
Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.06.1957
Куровское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: (Бушина) Нина Петровна
Мать ребёнка: Бушина (Чуднова) Мария Алексеевна
Якшуново, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
29.06.1966
Железцово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: убит | По рассказам родственников, Петр изменял жене и однажды был застигнут обманутым мужем. Петр бежал, но соперник догнал его и убил. | Кладбище с. Железцово, Железцово, село, Дзерж... Показать все