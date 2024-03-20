Энманн (Бейер) Наталия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энманн (Бейер) Наталия Романова

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

19.07.1826

Дата смерти

19.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1826

Отец: Beyer Thomas Rudolph

Мать: Бейер Параскева Петрова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
23.07.1847

Муж: Enmann Theodor Wilhelm

Werro, Livonia, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.05.1848

Дочь: Schokhoff Sophie

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.07.1849

Сын: Энман Евгений Федорович

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1852

Сын: Энман Федор Федорович

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Энман Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов
Рождение ребёнка
30.08.1856

Сын: Энман Александр Федорович

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1857

Сын: Энман Георгий Федорович

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Marie

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Enmann Wilhelm

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Pärnu, Pärnu County, Estonia
Рождение ребёнка
13.04.1866

Сын: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
19.01.1885
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония
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