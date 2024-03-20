Энманн (Бейер) Наталия Романова
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения19.07.1826
Дата смерти19.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1826
Отец: Beyer Thomas Rudolph
Мать: Бейер Параскева Петрова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
23.07.1847
Werro, Livonia, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.05.1848
Дочь: Schokhoff Sophie
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.07.1849
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1852
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1854
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов
Рождение ребёнка
30.08.1856
Сын: Энман Александр Федорович
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1857
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Marie
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1864
Сын: Enmann Wilhelm
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Рождение ребёнка
13.04.1866
Сын: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
19.01.1885
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония