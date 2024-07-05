Зарх Самуил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗарх Самуил

Зарх Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1871 г.р.
1891 г.р.
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Добавил:

КК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Великсон (Зарх) Яхна

Мать ребёнка: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Зобина (Zarh) Гутя Shmuilovna

Мать ребёнка: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Мать ребёнка: Zarh Sosia

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