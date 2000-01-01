Посохов Митрофан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохов Митрофан Ефимович

Посохов Митрофан Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1914 год - крестьянин хутора Бирюч Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Сын: Посохов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Посохова Дарья Фоминична

Запись о рождении в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохова Дарья Фоминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close