Морисов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Жена: Морисова Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Морисова Татьяна
Смерть
?.11.1941
битва за Москву
Причина смерти: На войне
Похороны
08.12.1941
Осташково
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50508546
Рождение ребёнка
1941
Сын: Морисов Сергей
Мать ребёнка: Морисова Татьяна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Морисов Андрей
Мать ребёнка: Морисова Татьяна
Похороны
Неизвестно
село Осташково Калининской области