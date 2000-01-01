Морисов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морисов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Жена: Морисова Татьяна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Морисова Татьяна

Смерть
?.11.1941
битва за Москву
Причина смерти: На войне
Похороны
08.12.1941
Осташково
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50508546
Рождение ребёнка
1941

Сын: Морисов Сергей

Мать ребёнка: Морисова Татьяна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Морисов Андрей

Мать ребёнка: Морисова Татьяна

Похороны
Неизвестно
село Осташково Калининской области
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