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Морозюк Иван Талимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

15.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1910 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Морозюк Вера

Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1962

Дочь: Морозюк Надежда Иванова

Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1972

Дочь: Морозюк Дина Ивановна

Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозюк Елена Николаевна

Смерть
15.07.1997
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