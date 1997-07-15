Морозюк Иван Талимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти15.07.1997
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Морозюк Вера
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1962
Дочь: Морозюк Надежда Иванова
Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1972
Дочь: Морозюк Дина Ивановна
Мать ребёнка: Морозюк Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозюк Елена Николаевна
Смерть
15.07.1997