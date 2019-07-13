Котов Михаил (Рудольф) Иванович 10.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котов Михаил (Рудольф) Иванович

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Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.07.1936

Дата смерти

13.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1936

Отец: Котов Иван Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова (Сомова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Котов Николай Рудольфович

Мать ребёнка: Котова (Сомова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1959

Сын: Котов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Котова Анна Михайловна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.03.1961

Дочь: Шатанова (Котова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Котова Анна Михайловна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1975

Жена: Котова (Старикова) Евдокия Емельяновна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1981

Дочь: Самсончик Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Самсончик Елена Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: Люлева (Котова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
13.07.2019

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