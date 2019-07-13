Котов Михаил (Рудольф) Иванович
Место рождения
Дата рождения10.07.1936
Дата смерти13.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1936
Отец: Котов Иван Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Котов Николай Рудольфович
Мать ребёнка: Котова (Сомова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1959
Мать ребёнка: Котова Анна Михайловна
Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.03.1961
Дочь: Шатанова (Котова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Котова Анна Михайловна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
15.03.1981
Дочь: Самсончик Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Самсончик Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: Люлева (Котова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Ивановна
Смерть
13.07.2019