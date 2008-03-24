Спектор Олег Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор Олег Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2008

Отец: не указан

Мать: Спектор Олеся Игоревна

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