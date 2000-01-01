Попов Алексей Ерастович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Алексей Ерастович

Попов Алексей Ерастович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1915

Дата смерти

28.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915

Отец: Попов Ераст

Мать: Попова Анна

Смерть
28.09.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close