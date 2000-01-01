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Попов Алексей Ерастович
Попов Алексей Ерастович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.1915
Дата смерти
28.09.1993
Пол
Мужской
Отец
Попов Ераст
1874 г.р.
Мать
Попова Анна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915
Отец:
Попов Ераст
Мать:
Попова Анна
Смерть
28.09.1993
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