Тихонова (Образцова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.2007
Сын: Тихонов Максим Александрович
Отец ребёнка: Тихонов Александр Иванович
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Тихонова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно