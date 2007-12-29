Тихонова (Образцова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Образцова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.2007

Сын: Тихонов Максим Александрович

Отец ребёнка: Тихонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Тихонова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр Иванович

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