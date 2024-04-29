Михайлов Сергей Анатольевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Сергей Анатольевич

Место рождения

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Анатолий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Бийск, Городское нагорное кладбище

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