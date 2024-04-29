Михайлов Сергей Анатольевич
Место рожденияг. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Анатолий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Бийск, Городское нагорное кладбище