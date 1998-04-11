Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1924

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1949

Сын: Клочков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Клочков Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1955

Дочь: Лавшук Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Клочков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Николай Петрович

Смерть
11.04.1998
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