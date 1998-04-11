Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1924
Дата смерти11.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1949
Сын: Клочков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Клочков Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1955
Дочь: Лавшук Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Клочков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1998