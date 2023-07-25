Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985
Рождение ребёнка
29.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Рустам Альбертович
Рождение ребёнка
18.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Рустам Альбертович