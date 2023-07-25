Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна

Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1985

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985

Отец: Зидханов Фазыл Тимерханович

Мать: Якупова (Зидханова) Нурия Ихсановна

Рождение ребёнка
29.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Рустам Альбертович

Рождение ребёнка
18.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Рустам Альбертович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.