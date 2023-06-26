Сидорова (Карпова) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения23.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.11.1879
Рождение
23.11.1879 ст.
Отец: Карпов Гаврил Филлипович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Ретина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1912 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Речкина, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно