Сидорова (Карпова) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Карпова) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.11.1879
Рождение
23.11.1879 ст.

Отец: Карпов Гаврил Филлипович

Мать: скрыто настройками приватности

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Ретина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1912 ст.

Сын: Сидоров Алексей Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Речкина, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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