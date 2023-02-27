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Рогозин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Рогозин Влас

Мать: Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Марфа

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Фатей

Мать ребёнка: (Рогозина) Марфа

Рождение ребёнка
1812

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Марфа

Смерть
1836

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