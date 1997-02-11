Перминова Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Алена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1997

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1997

Отец: Калистратов Александр Леонидович

Мать: не указана

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