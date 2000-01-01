Чушкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧушкин Алексей

Чушкин Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1939

Сын: Чушкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Чушкина Зинаида

Рождение ребёнка

Сын: Чушкин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Чушкина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чушкина Зинаида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close