Макарова (Макарова) Любава Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Макарова) Любава Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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