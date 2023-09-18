Субботина Каптелина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1750 и 1759
Дата смертиМежду 1825 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1770 и 1775
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1775
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Смерть
Между 1825 и 1834