Субботина Каптелина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Каптелина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1750 и 1759

Дата смерти

Между 1825 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1736 и 1739 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1770 и 1775

Муж: Субботин Иван Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1775

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1825 и 1834
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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