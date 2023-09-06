Волобуев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1948
Сын: Волобуев Владимир
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Волобуев) Пелагея
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Волобуева) Валентина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Волобуева) Людмила
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1963
Сын: Волобуев Юрий
Мать ребёнка: ?