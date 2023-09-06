Волобуев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Волобуев Прокофий Андреевич

Мать: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Волобуев Владимир

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Волобуев) Пелагея

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Волобуева) Валентина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Волобуева) Людмила

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1963

Сын: Волобуев Юрий

Мать ребёнка: ?

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