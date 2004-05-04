Савин Владимир Георгевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1945
Дата смерти04.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1945
Отец: Георгий
Рождение ребёнка
26.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Надежда Петровна
Смерть
04.05.2004