Савин Владимир Георгевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Владимир Георгевич

Савин Владимир Георгевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1945

Дата смерти

04.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1945

Отец: Георгий

Мать: Савина Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
26.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Надежда Петровна

Смерть
04.05.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close