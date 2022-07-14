Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна 07.10.1967 — найти родственников по фамилии на Familio

Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 07.10.1967

Отец
Курбатов Евгений Егорович13.06.1945 г.р.
Мать
Курбатова (Липовцева) Фаина Михайловна11.02.1946 г.р.
Супруги
Стрельников Сергей МИхайлович11.04.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1967

Отец: Курбатов Евгений Егорович

Мать: Курбатова (Липовцева) Фаина Михайловна

Бракосочетание
10.06.1988

Муж: Стрельников Сергей МИхайлович

Рождение ребёнка
25.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Сергей МИхайлович

Рождение ребёнка
06.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Сергей МИхайлович

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