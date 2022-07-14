Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна
женский, родилась 07.10.1967
ОтецКурбатов Евгений Егорович13.06.1945 г.р.
МатьКурбатова (Липовцева) Фаина Михайловна11.02.1946 г.р.
Супруги
Стрельников Сергей МИхайлович11.04.1967 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1967
Бракосочетание
10.06.1988
Рождение ребёнка
25.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников Сергей МИхайлович
Рождение ребёнка
06.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников Сергей МИхайлович