Попова (Усова) Евдокия Андреевна
Место рожденияОмская область, Оканешниковский район,село Сергеевка,
Дата рождения20.08.1930
Дата смерти13.05.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930
Отец: Усов Андрей
Мать: Усова Анастасия Ефимовна
Омская область, Оканешниковский район,село Сергеевка,
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Попов Александр Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Микшан Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич
Смерть
13.05.1997