Попова (Усова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Усова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Омская область, Оканешниковский район,село Сергеевка,

Дата рождения

20.08.1930

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930

Отец: Усов Андрей

Мать: Усова Анастасия Ефимовна

Омская область, Оканешниковский район,село Сергеевка,
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Попов Александр Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.06.1960

Дочь: Микшан Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
13.05.1997
Омск, город Омск, Омская область
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