Цаголов Дзамболат (Клим)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1954
Рождение ребёнка
02.11.1958
с. Чикола, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цаголова Мурзета
Смерть
Неизвестно