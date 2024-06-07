Мальгина (Мальгина) Ирина Созоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Мальгина) Ирина Созоновна

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.10.1895

Дата смерти

01.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1895

Отец: Мальгин Созон Капитонович

Мать: Мальгина Анна Семеновна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Игнатий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Телятница (уход за телятами)
Крещение
02.10.1895
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Восприемник: Меркурий Яковлевич Макаров (Харлово) Анциферова Аполлинария Вуколовна (Нижняя Галишева) Священник: Жданов Павел Павлович псаломщик: Задорин Александр Петрович ГАСО Ф.6. Оп.14 Д. 277, л... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1922

Сын: Мальгин Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО Р-2921/1/1007 отцу 23, матери 25 Заявил П. Мальгин
Рождение ребёнка
15.07.1923

Дочь: Мальгина Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Второй ребенок
Рождение ребёнка
19.07.1925

Дочь: Мальгина Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Р-2921/1/969 ему 26, ей 29 Заявитель Петр Сазонович
Рождение ребёнка
04.09.1927

Дочь: Мальгина (Мальгина) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Мальгина (Мальгина Корытова) Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1936

Сын: Мальгин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1939

Сын: Мальгин Игнатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Пасха была. Регистрировали 12 апреля,
Смерть
01.12.1986
Похороны
Неизвестно
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

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