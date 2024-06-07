Мальгина (Мальгина) Ирина Созоновна
Место рождения
Дата рождения01.10.1895
Дата смерти01.12.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1895
Отец: Мальгин Созон Капитонович
Мать: Мальгина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Телятница (уход за телятами)
Крещение
02.10.1895
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Восприемник: Меркурий Яковлевич Макаров (Харлово) Анциферова Аполлинария Вуколовна (Нижняя Галишева) Священник: Жданов Павел Павлович псаломщик: Задорин Александр Петрович ГАСО Ф.6. Оп.14 Д. 277, л... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1922
Сын: Мальгин Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
ГАСО Р-2921/1/1007 отцу 23, матери 25 Заявил П. Мальгин
Рождение ребёнка
15.07.1923
Дочь: Мальгина Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Второй ребенок
Рождение ребёнка
19.07.1925
Дочь: Мальгина Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Р-2921/1/969 ему 26, ей 29 Заявитель Петр Сазонович
Рождение ребёнка
04.09.1927
Дочь: Мальгина (Мальгина) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Мальгина (Мальгина Корытова) Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1936
Сын: Мальгин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1939
Сын: Мальгин Игнатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мальгин Игнатий Федорович
Пасха была. Регистрировали 12 апреля,
Смерть
01.12.1986
Похороны
Неизвестно