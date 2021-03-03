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Гордележик (Шпетер) Анна Александровна
Гордележик (Шпетер) Анна Александровна
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Место рождения
г.Омск
Дата рождения
23.08.1962
Пол
Женский
Отец
Шпетер Александр Карлович
Мать
Шпетер (Одинцева) Валентина Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1962
Отец:
Шпетер Александр Карлович
Мать:
Шпетер Валентина Григорьевна
г.Омск
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