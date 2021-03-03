Гордележик (Шпетер) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордележик (Шпетер) Анна Александровна

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Место рождения

г.Омск

Дата рождения

23.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1962

Отец: Шпетер Александр Карлович

Мать: Шпетер Валентина Григорьевна

г.Омск
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